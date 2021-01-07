Зеленский собрал рождественское совещание: зимний локдаун не отменят

КИЕВ. 7 января. УНН. Перед внедрением в Украине общенационального усиленного карантина Президент Владимир Зеленский провел плановое селекторное совещание с участием членов правительства, руководителей силовых ведомств. Участники мероприятия обсудили, какие именно шаги будет осуществлять правительство, ограничения и в какое время будут действовать в стране, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

В Офисе отметили, что премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что уже третий день подряд наблюдается тенденция к росту числа больных.

Министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что мировой опыт показывает: в странах, где не действовал жесткий карантин во время рождественских и новогодних каникул, происходит рост количества больных в течение 14 дней, поскольку на праздники население активно перемещается. Он добавил, что эпидемиологи констатируют сокращение инкубационного периода коронавируса в Украине до семи-восьми дней и "омоложении" болезни.

Глава Минздрава также напомнил о сезонном росте количества больных гриппом зимой.

"Внедряя завтра более жесткий карантин, мы избежим большого роста больных как коронавирусом, так и обычным сезонным гриппом. Таким образом уменьшим и нагрузки на больницы, ведь одни и те же заведения лечат больных каждым из этих недугов", - сказал Максим Степанов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что будет работать общественный транспорт, стратегические предприятия, детские сады.

"Люди, которые работают в стратегической инфраструктуре, должны иметь место, где оставлять детей. В то же время детей в садиках значительно меньше, чем в других учебных заведениях. Процент малышей, что болеет, составляет 1,6%, поэтому сады, скорее, решают проблему, а не создают ее. И к этому стремится мировая практика", - сказал он.

Президент убедился, что будет работать инфраструктура, которая имеет критическое значение, магазины, продающие продукты питания, средства гигиены и бытовую химию. И хотя развлекательная инфраструктура и праздничные ярмарки будут закрыты, кафе и рестораны будут работать на вынос. МАФы и киоски, расположенные на расстоянии и не будут создавать скопления людей, тоже смогут предоставлять свои услуги, добавили в Офисе.

"Этот карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний локдаун. Он также более лоялен по сравнению с теми мерами, которые внедряются в других странах. Однако мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ", - резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, усиленный карантин продлится с 8 до 24 января.