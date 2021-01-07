Трампу до конца президентства "закрыли" Facebook и Instagram

КИЕВ. 7 января. УНН. Действующему президенту США Дональду Трампу на фоне беспорядков в Вашингтоне лишили возможности писать в Facebook и Instagram до завершения его президента. Об этом сообщил глава компании Facebook Марк Цукерберг в соцсети, передает УНН.

По мнению Цукерберга, позволять Трампу пользоваться указанными сервисами "слишком опасно".

"... мы продолжаем блокировку, введенную относительно его аккаунтов в Facebook и Instagram, на неопределенный срок, минимум на две недели до завершения мирной передачи полномочий", - добавил глава Facebook.

Он считает, что "события последних 24 часов показали", что Трамп "намерен воспользоваться тем, что остался на посту, чтобы мешать мирной и законной передачи полномочий" избранному президенту Джозефу Байдену. Его инаугурация назначена на 20 января.

Ранее Facebook заблокировал аккаунт Трампа на 24 часа.

Напомним, администрация Twitter также лишила Трампа возможности писать в этой соцсети минимум на 12 часов из-за нарушения. В случае их повторения аккаунт действующего лидера США может быть заблокирован навсегда.