Карантин зимних каникул: какие ограничения действуют в Украине с сегодняшнего дня
КИЕВ. 8 января. УНН. С сегодняшнего дня до 24 января включительно в Украине усиливаются карантинные ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса. УНН напоминает о том, какие ограничения будут действовать в стране.
Согласно постановлению правительства с 8 до 24 января в рамках усиления карантина будет запрещено:
- Посещение учебных заведений любой формы собственности, кроме детских садов
- Работа кафе, баров, ресторанов (кроме доставки и работы на вынос)
- Работа ТРЦ
- Проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных и других) мероприятий
- Работу с посетителями учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий
- Работу фитнес-центров и бассейнов
- Работа субъектов хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания населения
- Работа непродовольственных рынков (продовольственные рынки работают с ограничениями)
Разрешена работа:
- продуктовых магазинов и рынков
- аптек и ветаптек
- магазинов, продающих средства гигиены, средства связи и корма для животных
- банков и других финансовых учреждений
- почты
- АЗС (без зон питания)
- предприятий, занимающихся обслуживанием и ремонтом авто
- гостиниц (зоны общего питания в них будут работать только с 6:00 до 11:00)
- парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
Профессиональным спортивным клубам позволено проводить спортивные мероприятия, но без зрителей.
Кроме того, в отличие от весеннего локдауна, будет работать общественный траснпорт. В то же время в наземном городском, междугородном, областном и межобластном транспорте, количество пассажиров ограничено количеством мест для сидения. Метро продолжит работать без ограничения количества пассажиров числом мест для сидения. Не прекращено и международное авто-, авиа- и железнодорожное сообщение.