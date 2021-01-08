Карантин зимних каникул: какие ограничения действуют в Украине с сегодняшнего дня

КИЕВ. 8 января. УНН. С сегодняшнего дня до 24 января включительно в Украине усиливаются карантинные ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса. УНН напоминает о том, какие ограничения будут действовать в стране.

Согласно постановлению правительства с 8 до 24 января в рамках усиления карантина будет запрещено:

Посещение учебных заведений любой формы собственности, кроме детских садов

Работа кафе, баров, ресторанов (кроме доставки и работы на вынос)

Работа ТРЦ

Проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных и других) мероприятий

Работу с посетителями учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий

Работу фитнес-центров и бассейнов

Работа субъектов хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания населения

Работа непродовольственных рынков (продовольственные рынки работают с ограничениями)

Разрешена работа:

продуктовых магазинов и рынков

аптек и ветаптек

магазинов, продающих средства гигиены, средства связи и корма для животных

банков и других финансовых учреждений

почты

АЗС (без зон питания)

предприятий, занимающихся обслуживанием и ремонтом авто

гостиниц (зоны общего питания в них будут работать только с 6:00 до 11:00)

парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Профессиональным спортивным клубам позволено проводить спортивные мероприятия, но без зрителей.

Кроме того, в отличие от весеннего локдауна, будет работать общественный траснпорт. В то же время в наземном городском, междугородном, областном и межобластном транспорте, количество пассажиров ограничено количеством мест для сидения. Метро продолжит работать без ограничения количества пассажиров числом мест для сидения. Не прекращено и международное авто-, авиа- и железнодорожное сообщение.