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Карантин зимних каникул: какие ограничения действуют в Украине с сегодняшнего дня

Карантин зимних каникул: какие ограничения действуют в Украине с сегодняшнего дня

КИЕВ. 8 января. УНН. С сегодняшнего дня до 24 января включительно в Украине усиливаются карантинные ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса. УНН напоминает о том, какие ограничения будут действовать в стране.

Согласно постановлению правительства с 8 до 24 января в рамках усиления карантина будет запрещено:

  • Посещение учебных заведений любой формы собственности, кроме детских садов
  • Работа кафе, баров, ресторанов (кроме доставки и работы на вынос)
  • Работа ТРЦ
  • Проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных и других) мероприятий
  • Работу с посетителями учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий
  • Работу фитнес-центров и бассейнов
  • Работа субъектов хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания населения
  • Работа непродовольственных рынков (продовольственные рынки работают с ограничениями)

Разрешена работа:

  • продуктовых магазинов и рынков
  • аптек и ветаптек
  • магазинов, продающих средства гигиены, средства связи и корма для животных
  • банков и других финансовых учреждений
  • почты
  • АЗС (без зон питания)
  • предприятий, занимающихся обслуживанием и ремонтом авто
  • гостиниц (зоны общего питания в них будут работать только с 6:00 до 11:00)
  • парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Профессиональным спортивным клубам позволено проводить спортивные мероприятия, но без зрителей.

Кроме того, в отличие от весеннего локдауна, будет работать общественный траснпорт. В то же время в наземном городском, междугородном, областном и межобластном транспорте, количество пассажиров ограничено количеством мест для сидения. Метро продолжит работать без ограничения количества пассажиров числом мест для сидения. Не прекращено и международное авто-, авиа- и железнодорожное сообщение.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, карантин
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