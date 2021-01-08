Катастрофа самолета МАУ: Украина начала исследования планшета, найденного на месте авиакатастрофы

КИЕВ. 8 января. УНН. Начато исследование планшета, найденного на месте авиакатастрофы самолета МАУ сбитого под Тегераном, который в декабря 2020 года Иран передал Украине. Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора продолжается расследование катастрофы самолета у Тегерана. За год проведено более двух сотен процессуальных и следственных действий, направлено 18 запросов о международной правовой помощи в другие страны, постоянно сотрудничаем с компетентными органами Ирана и Канады”, — написала Венедиктова.

По ее словам, в рамках международного сотрудничества украинская делегация выезжала на место авиакатастрофы, где частично смогла осмотреть и сфотографировать обломки самолета.

“Сейчас в Украине продолжается комплексная криминалистическая экспертиза для установления причин и характера поражений самолета, объема материального ущерба и соблюдения правил международных полетов. Начато исследование планшета, найденного на месте авиакатастрофы, который в декабря 2020 года Иран передал Украине”, — отметила Венедиктова.

Венедиктова напомнила, что на днях Украина наконец получила от Ирана проект финального технического отчета об авиакатастрофе самолета МАУ у Тегерана. На анализ этого документа и внесения в него замечаний и предложений — 60 дней, после этого иранская сторона за месяц должна его доработать. И только после утверждения советом Международной организации гражданской авиации (ICAO) — его обнародуют.

Напомним, ровно в 6:14 (по иранскому времени) 8 января 2020 года под Тегераном был сбит Boeing 737 рейса PS-752 компании “Международные авиалинии Украины”.



В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев и 63 граждан Канады.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “враждебную цель”, а именно — за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.