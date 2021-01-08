Катастрофа самолета МАУ: Кулеба заявил, что делает все для установления справедливости

КИЕВ. 8 января. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что он и его команда делают все возможное для установления справедливости и всех обстоятельств сбивания самолета рейса PS752, передает УНН.

“В этот день ровно год назад мы все проснулись в другом мире. Мире, в котором от иранской ракеты погибли 176 гражданских лиц — пассажиров самолета украинских авиалиний рейса PS 752. Это были граждане Украины, Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Ирана. Я склоняю голову в память о каждом погибшем, и разделяю боль каждой родного человека погибших. Мы помним и никогда не забудем эту трагедию”, — сказал Кулеба.

По его словам, он и его команда принимают все возможные и невозможные меры на всех уровнях: консульском, авиационном, уголовном и международно-правовом, которые имеют целью только один результат — установление справедливости.

“Для нас справедливость — это правда. Мы делаем все, чтобы точно установить все обстоятельства сбивания нашего самолета. Я уверен, что наступит день, когда абсолютно все виновные в этой трагедии будут должным образом привлечены к ответственности”, — отметил министр.

Напомним, ровно в 6:14 (по иранскому времени) 8 января 2020 года под Тегераном был сбит Boeing 737 рейса PS-752 компании “Международные авиалинии Украины”.



В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев и 63 граждан Канады.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “враждебную цель”, а именно — за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.