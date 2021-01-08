Данилов: Украина не должна принимать предложение Ирана о компенсации

КИЕВ. 8 января. УНН. Украина не должна соглашаться на предложение от иранской стороны относительно компенсаций по делу о сбивании самолета МАУ рейса PS752 у Тегерана. Об этом в пятницу сказал журналистам в Киеве секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает корреспондент УНН.

“Сегодня есть процедура, согласно которой есть определенное предложение иранской стороны. Я не считаю, что мы должны его принимать. Оно не соответствует тому положению вещей, которое есть, той вине, которую должно нести на себе государство Иран”, — сказал Данилов.

На уточняющий вопрос, считает ли Украина предложенную сумму недостаточной, секретарь СНБО отметил что этот вопрос в первую очередь “должны решать родственники”.

“Мы считаем, что это не та сумма, о которой надо вести разговор”, — добавил он.

Напомним, ранее иранские СМИ сообщили, что кабинет министров Ирана утвердил в среду сумму в 150 тыс. долларов США или ее эквивалент в евро для семей каждой жертвы катастрофы самолета “Международных авиалиний Украины”, сбитого над Тегераном в январе текущего года.

Как сообщал УНН, ровно в 6:14 (по иранскому времени) 8 января 2020 года под Тегераном был сбит Boeing 737 рейса PS-752 компании “Международные авиалинии Украины”.

В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев и 63 граждан Канады.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “враждебную цель”, а именно — за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.