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СМИ: Шмыгаль направил письмо Еврокомиссии, в котором попросил помочь Украине в получении вакцины

СМИ: Шмыгаль направил письмо Еврокомиссии, в котором попросил помочь Украине в получении вакцины

КИЕВ. 8 января. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отправил Европейской Комиссии письмо с просьбой помочь Украине с получением вакцины от COVID-19, пишет УНН со ссылкой на сообщение корреспондента “Радио Свобода” Рикарда Йозвяка в Twitter.

“Премьер-министр Украины написал Еврокомиссии с просьбой о помощи с вакцинами против коронавируса: „Чрезвычайно высокий спрос во всем мире и закупочные условия делают наши переговорные позиции несравненно (слабее) за позиции ЕС“. Он отмечает, что Украина получит вакцину не раньше чем в марте”, — написал Йозвяк.

Напомним, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко накануне заявил о возможности поставки в страну м-РНК вакцины уже в ближайшее время и сообщил о письме от COVAX.

Отметим, что 6 января тринадцать членов ЕС призвали Еврокомиссию обеспечить помощь странам “Восточного партнерства” — Украине, Молдове, Грузии, Армении, Азербайджана и Беларуси в получении вакцины от COVID-19.

По состоянию на утро 8 января в Украине зафиксировано уже более 1,1 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 7 января — более 5,6 тыс.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, СМИ, Коронавирус
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