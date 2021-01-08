Катастрофа самолета МАУ: Зеленский убежден, что виновные будут привлечены к ответственности

КИЕВ. 8 января. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что все виновные в сбивании самолета рейса PS752, обязательно будут привлечены к ответственности, ведь срока давности у таких преступлений нету, передает УНН.

“Мы очень хорошо помним этот день и эту ужасную трагедию. Сегодня первая горькая годовщина годовщина того черного дня, когда был сбит украинский пассажирский самолет в небе Ирана. Трагедии такого масштаба — это всегда рубец на сердце нации”, — написал Зеленский.

По его словам, уже ни у кого нет сомнений в том, что “двумя ракетами были преступно забраны жизни 176 мирных людей на борту мирного самолета”.

“Не знать тогда, что в воздухе именно пассажирский самолет, было невозможно. Не понять, что первая ракета поразила вовсе не военную цель, также было невозможно. Это уже аксиоматические данные. Это то, что удалось очень быстро установить благодаря профессиональной работе наших специалистов по безопасности, экспертов и дипломатов. Это то, с чем абсолютно согласно мировое сообщество. Понятно, что все виновные в этой катастрофе обязательно будут привлечены к ответственности. В современном мире нет шанса, что такое преступление останется без должной реакции. Срока давности у таких преступлений тоже нету”, — отметил Зеленский.

Президент отметил, что Украина, очевидно, также “идет к действенному наказанию виновных и получения надлежащих компенсаций для семей погибших”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Данилов: Украина не должна принимать предложение Ирана о компенсации

“Все это обязательно будет сделано. Потому что только так справедливо. Хотя все это, к сожалению, уже никогда не компенсирует человеческих потерь”, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, самое малое, что могло сделать государство для памяти людей, это отметить их званиями Героев Украины. Навсегда запечатлеть фамилии героев в нашей истории.

“Совсем скоро будем иметь памятное место, куда могли бы прийти родственники, близкие погибших, просто граждане. Чтобы вспомнить, подумать, посидеть рядом со своими. И где можно было бы хотя бы частично избавиться от ощущения той безумной несправедливости от того, что произошло. Сколько бы времени и усилий не требовал процесс переговоров и вся необходимая международная работа, мы получим все ответы и обязательно получим все необходимые компенсации”, — рассказал Зеленский.

Сьгодни, 8 января в Киеве почтили память погибших пассажиров и членов экипажа рейса PS752.

Напомним, ровно в 6:14 (по иранскому времени) 8 января 2020 года под Тегераном был сбит Boeing 737 рейса PS-752 компании “Международные авиалинии Украины”.



В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев и 63 граждан Канады.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “враждебную цель”, а именно — за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.