Считает ли Украина террористическим актом сбивание PS752 в Иране: Данилов ушёл от прямого ответа

КИЕВ. 8 января. УНН. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время общения с журналистами в пятницу несколько раз назвал сбивание самолета МАУ рейса PS752 у Тегерана “террористическим актом”, однако не подтвердил, что это официальная квалификация упомянутого события, передает корреспондент УНН.

“Я очень осторожно говорю, что есть следствие, есть статья, по которой происходят определенные процессуальные процессы. Но есть понимание, что в любое время дело может получить другую квалификацию”, — сказал Данилов, отвечая на вопрос о том, квалифицирует ли Украина сбивание самолета как террористический акт.

Стоит заметить, ранее сегодня Данилов сказал журналистам, в частности, что “есть отдельная ситуация, связанная с тем, кто совершил этот террористический акт и для чего это все происходило”.

Как сообщал УНН, ровно в 6:14 (по иранскому времени) 8 января 2020 года под Тегераном был сбит Boeing 737 рейса PS-752 компании “Международные авиалинии Украины”.

В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев и 63 граждан Канады.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “враждебную цель”, а именно — за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.