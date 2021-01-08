Украина осталась одна в расследовании трагедии рейса PS752 – Офис Генпрокурора

КИЕВ. 8 января. УНН. Украина осталась одна в расследовании трагедии самолета МАУ рейса PS752, сбитого возля Тегерана год назад. Об этом во время мероприятий по случаю годовщины катастрофы в Киеве сказал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, передает корреспондент УНН.

“Органы прокуратуры и правопорядка Украины делают... все, чтоб установить правду и привлечь к ответственности виновных. Мы продолжаем консультации со странами, граждане которых погибли в этой авиакатастрофе. Но, к сожалению, сегодня Украина осталась одна в расследовании этой трагедии”, — сказал Мамедов.

В то же время, по его словам, Украина имеет “достаточно опыта и сил расследовать подобные происшествия”.

Напомним, в Киеве сегодня почтили память погибших пассажиров и членов экипажа рейса PS752 в небе над Тегераном.

Как сообщал УНН, ровно в 6:14 (по иранскому времени) 8 января 2020 года под Тегераном был сбит Boeing 737 рейса PS-752 компании “Международные авиалинии Украины”.

В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев и 63 граждан Канады.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “враждебную цель”, а именно — за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.