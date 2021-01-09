"Центральная власть не услышала": мэр заявил, что локдаун в Тернополе хотят ввести принудительно

КИЕВ. 9 января. УНН. В Тернополе, где отказались усиливать карантин с 8 января, "локдаун" может быть введен принудительно через облгосадминистрацию уже с начала следующей недели. Об этом заявил мэр города Сергей Надал в Facebook, передает УНН.

"Нас заставляют закрыть город. Центральная власть в очередной раз не услышала мнение жителей Тернополя. И несмотря на решение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, полиция начала массово штрафовать предпринимателей... Знаю, что в эти выходные запланировано экстренное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям при Тернопольской облгосадминистрации. Очень вероятно, что они отменят решение городской комиссии и таки введут локдаун в Тернополе с 11 января", - сообщил Надал.

По его данным, при этом "показатели заболеваемости свидетельствуют: количество нововыявленных больных 8 января - 36, 9 января - 27. Эти показатели значительно меньше, чем были, например, осенью".

"Более того, у меня есть информация о том, что правоохранители выставят кордоны вокруг школ, чтобы не допустить детей на учебу, а на директоров учебных заведений и учителей будут открыты дела. Я не исключаю, что против членов городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, работников управлений могут также открыть дела. Это давление и методы запугивания, которые использовали еще во времена Януковича", - добавил мэр города.

При этом он заверил, что "в Тернополе воевать с полицией никто не будет". "Я не имею права рисковать людьми и городом. Мы все стали заложниками навязанных некомпетентных решений власти", - отметил Надал.

Напомним, ранее в Тернополе отказались усиливать карантин с 8 января.

Жесткий карантин в Украине ввели с 8 по 24 января.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. В общем действие ограничений продлено до 28 февраля.