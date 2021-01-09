Катастрофа самолета МАУ: Помпео заявил, что Иран продолжает покрывать виновных

КИЕВ. 9 января. УНН. Расследование Ирана показало, что Корпус стражей исламской революции сбил самолет Международных авиалиний Украины в январе 2020 года, однако режим продолжает защищать виновных. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном пресс-службой Госдепа, передает УНН.

“Собственное расследование Ирана показало, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) сбил самолет двумя ракетами класса "земля-воздух“. Тем не менее, год спустя, члены КСИР до сих пор не понесли ответственности за гибель 176 ни в чем не повинных пассажиров и членов экипажа на борту. Вместо этого на протяжении всего этого длительного расследования режим продолжал защищать виновных в КСИР. Мы с нетерпением ждем того дня, когда иранские власти будут ценить жизнь иранского народа с тем же рвением, с которым они теперь покрывают проступки своих официальных лиц”, — заявил Помпео.

Госсекретарь США подчеркнул, что американский народ чтит память пассажиров и членов экипажа рейса PS752.

“Соединенные Штаты вместе с правительствами Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана отдают дань уважения и призывают к справедливости в отношении жертв этой ужасной трагедии... Мы желаем мира и сил семьям и близким погибших и вновь выражаем соболезнования тем, кто продолжает горевать о своей утрате”, — сказано в заявлении госсекретаря США.

Напомним, в прошлом году стало известно, что “Корпус стражей исламской революции” взял на себя ответственность за сбитый украинский пассажирский самолет и рассказал, когда военные сообщили руководству страны о допущенной ошибке, приведшей к катастрофе.

Накануне, в день годовщины трагедии, заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил, что Украина осталась одна в расследовании трагедии самолета МАУ рейса PS752, сбитого возля Тегерана год назад.

Как сообщал УНН, утром 8 января 2020 года под Тегераном был сбит Boeing 737 рейса PS-752 компании “Международные авиалинии Украины”. В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев и 63 граждан Канады.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “враждебную цель”, а именно — за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.