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ООС: боевики за сутки трижды нарушили "режим тишины"

ООС: боевики за сутки трижды нарушили "режим тишины"

КИЕВ. 10 января. УНН. За прошедшие сутки, 9 января, боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных не зафиксировано, сейчас наблюдается тишина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 9 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых и подствольных гранатометов на Приазовье, неподалеку Водяного", - говорится в сообщении.

Также, российско-оккупационные войска дважды проявляли вооруженную активность неподалеку Луганского и вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Среди наших воинов боевых потерь нет.

"С начала текущих суток, 10 января, в районе проведения операции Объединенных сил наблюдается тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе.

Напомним, за сутки 8 января боевики на Донбассе девять раз нарушили "режим тишины".

Источник: УНН
Теги: Донбасс, боевики, ООС
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