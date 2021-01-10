Экс-офицер белорусского КГБ: Украину предупредили об убийстве Шеремета еще во времена Януковича

КИЕВ. 10 января. УНН. Записи о планировании убийства Павла Шеремета были переданы в Украину еще при президентстве Виктора Януковича в 2012 году. Об этом в интервью "Новой Газете" рассказал экс-офицер белорусского КГБ Игорь Макар, который обнародовал записи разговоров по планированию этого убийства, передает УНН.

"Запись я получил от своих анонимных источников в КГБ тогда же, когда он был сделан - в 2012 году. Я не держал его при себе. Когда я в первый раз прослушал эту запись, услышал там фамилию моего друга Олега Алкаева, бывшего начальника СИЗО №1 Минска... о других обсуждаемых в данной записи я ничего не знаю, но Олег мне говорил, что лично предупреждал Павла Шеремета", - сообщил Макар.

Он добавил, что в 2012 году эта информация была передана России, Украине и белорусскому МИДу.

Напомним, ранее, 4 января, в сеть просочились записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева.

Так, Зайцев в апреле 2012 года во время инструктажа сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в Минске обсуждал способ убийства Шеремета, который в то время жил в России.

Позже Национальная полиция Украины заявила, что получила в распоряжение информацию о возможных заказчиках убийства Павла Шеремета.

Также бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который передал украинским правоохранителям аудиозаписи, где якобы должностные лица КГБ Беларуси обсуждают устранение политических оппонентов, в частности, журналиста Павла Шеремета, готов дать показания в Офисе Генпрокурора Украины.

Напомним, что 20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

Более года назад правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

В мае 2020 года, по данным стороны защиты, досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.