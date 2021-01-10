"Так правительство требует": мэр Тернополя передумал бойкотировать "локдаун"

КИЕВ. 10 января. УНН. Тернополь будет соблюдать требования усиленного локдауна, который был введен в Украине с 8 по 24 января - из-за того, что "Кабмин требует". Об этом сообщил мэр города Сергей Надал в Facebook, передает УНН.

"Мы сделали все, чтобы Тернополь работал с 8 января в обычном режиме. Но наше предложение правительством не было поддержано. Я считаю, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом (коронавирусной болезнью - ред.) в каждом городе разная. В Тернополе она не является критической, однако Кабинет Министров требует соблюдения локдауна одновременно во всех города Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тернопольские школы "заставляют перейти на дистанционное" обучение до 24 января, но сады для детей будут открыты.

"О предпринимателях: работать в нашем городе могут только те, работа которых разрешена постановлением правительства", - резюмировал Надал.

Как сообщалось ранее в УНН, Надал заявлял, что локдаун в Тернополе хотят "ввести принудительно".

Напомним, ранее в Тернополе отказались усиливать карантин с 8 января. Жесткий карантин в Украине ввели с 8 по 24 января.