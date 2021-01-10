Посол Украины раскритиковал Германию за мемориал польским жертвам нацизма

КИЕВ. 10 января. УНН. Украинский посол в Германии Андрей Мельник раскритиковал решение Бундестага от октября прошлого года о создании в Берлине места памяти польским жертвам нацизма. По его словам, подобное чествование нужно сделать и для украинцев. Об этом он заявлений изданию Spiegel, передает УНН.

"Если вы разделяете на отдельные нации, в таком случае Украина также должна быть отмечена", - заявил посол.

Отмечается, что он обвинил парламентскую коалицию в том, что она не прислушалась к украинской стороне, несмотря на попытки наладить "диалог со своими восточноевропейскими соседями". Что, по словам Мельника, не удалось реализовать.

"Перед голосованием Мельник направил письмо для более 600 депутатов Бундестага, чтобы отложить голосование. Сейчас он надеется на следующий состав Бундестага", - пишет Spiegel.

Указывается, что Мельник связывает немецкое решение о создании мемориала с репарационными требованиями Польши за Вторую мировую войну и предостерег немецкую сторону, что сейчас "репарационный вопрос еще не завершен".

"Мы (Украина - ред.) никогда не пытались поднимать эти вопросы и, надеюсь, никогда не будем поднимать и в дальнейшем", - отметил Мельник.

В Spiegel также подчеркнули, что вопрос о мемориале стали причиной напряжения в отношениях между Мельником и его польским коллегой Анджеем Пшиленбским. Указывается, что в письме к Мельнику польский посол отметил, что украинцы сотрудничали с нацистами.

"Мельник характеризует это письмо как "возмутительное" и, в свою очередь, направил его депутатам Бундестага. Это еще одно свидетельство того, что польская сторона "очевидно стремится к монопольному положению как "главной жертвы" Второй мировой войны", - резюмировали в издании, цитируя слова посла.

Как сообщалось ранее в УНН, посол Украины раскритиковал Бундестаг за затягивание с признанием Голодомора геноцидом.