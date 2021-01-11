В Минздраве прогнозируют увеличение количества больных COVID-19 из-за новогодних праздников

КИЕВ. 11 января. УНН. Во время новогодних праздников и выходных в Украине наблюдалось большое скопление людей, что приведет к увеличению заболеваемости COVID-19. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует УНН.

"У нас были праздники, которые предусматривали большое скопление людей на новогодних елках и во время других праздников. У нас было перемещение людей. Наши граждане ездили на Новый год к родителям, ездили отдыхать. И вся эта большая мобильность населения предполагает большое количество контактов. И, как следствие, увеличивается риск инфицирования и количества людей, которые могут инфицироваться во время новогодних праздников. Все это заставляет нас сделать прогноз по количеству инфицированных и количеству людей, которые в состоянии заболеть после всех этих новогодних праздников. Мы прогнозируем увеличение количества инфицированных - это первая вещь", - заявил министр.

Напомним, что в Украине на 8 часов 11 января зафиксировано уже почти 1,12 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 10 января - более 4 тысяч, что меньше, чем сутками ранее.

Добавим, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Запорожской области, Киеве и Киевской области.