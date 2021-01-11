Степанов назвал жесткий карантин стратегическим шагом

КИЕВ. 11 января. УНН. Из-за сезонного увеличения количества больных гриппом и стабильно большого количества инфицированных COVID-19 в системе здравоохранения Украины могли бы возникнуть проблемы, но усиленный карантин с 8 по 24 января поможет справиться с нагрузками. Именно поэтому, стратегически, и было введено более жесткие ограничения. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"У нас сезонное увеличение людей, заболевших гриппом. Вся эта сезонность начинается с третьей недели года. То есть, на этой и следующей неделе мы будем отслеживать увеличение количества заболевших гриппом. Это сезонный рост, который происходит ежегодно. Понятно, что эти карантинные ограничения (положительно - ред.) повлияют и на грипп", - заявил глава Минздрава.

Министр отметил, что грипп - болезнь, которая так же передается воздушно-капельным путем, как и COVID-19.

"А во-вторых - это болезнь, которая имеет очень часто такие же осложнения. Люди, которые имеют тяжелое течение этой болезни, тоже нуждаются в госпитализации. Они нуждаются в лечении в учреждениях здравоохранения. Поэтому, если мы наложим количество людей, инфицированных на COVID-19 с одной стороны, с другой - количество людей, которые могут заболеть гриппом. Если ничего не делать, то у нас может возникнуть достаточно напряженная ситуация. Именно поэтому, чтобы этого не произошло, и стратегически в дальнейшем мы и ввели карантин с 8 по 24 января", - подчеркнул Степанов.

Напомним, что в Украине на 8:00 11 января зафиксировано уже почти 1,12 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 10 января - более 4 000, что меньше, чем сутками ранее.

Добавим, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Запорожской области, Киеве и Киевской области.

Отметим, что в период с 4 по 10 января 2021 года в украинские больницы было госпитализировано больных COVID-19 меньше, чем выписано из них - 15 110 против 15 882.



