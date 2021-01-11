Шкарлет объяснил, как учатся школьники во время локдауна

КИЕВ. 11 января. УНН. Министр образования и науки Сергей Шкарлет пояснил, что с 8 до 24 января в Украине, во время локдауна, у части школ продолжаются каникулы, а у части - организуют дистанционное обучение. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"С целью уменьшения риска заболевания коронавирусом с 8 до 24 января в Украине действуют усиленные карантинные мероприятия. Некоторые из них касаются и учебных заведений. В частности, в этот период ученики не посещают школы. В некоторых учреждениях общего среднего образования продолжаются каникулы, в некоторых - организуют дистанционное обучение. Это решают школы вместе с местными органами власти. Учреждения профессионально-технического, профессионального перед высшим и высшего образования учат в дистанционном формате", - написал Сергей Шкарлет.

Он отметил, что детские сады и специальные учебные заведения работают в обычном режиме с соблюдением противоэпидемических мероприятий.

"Для организации дистанционного обучения школьников месяц назад начала работу платформа "Всеукраинская школа онлайн". С момента запуска ее посетили более 2 млн пользователей, которые взаимодействовали с платформой почти 5 млн раз. Мы ожидаем, что показатели пользования онлайн-платформой будут расти. Платформа помогает организовать качественное дистанционное обучение и гарантирует равный доступ к учебным материалам ученикам всей страны, а также за ее пределами", - добавил министр.

Напомним, на подготовку "дистанционки" для школ в текущем году выделили 1 млрд грн.