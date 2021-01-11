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Суд перенес обжалование ареста Микитася на 20 января

Суд перенес обжалование ареста Микитася на 20 января

КИЕВ. 11 января. УНН. Киевский апелляционный суд перенес на 20 января рассмотрение апелляционной жалобы защиты на арест экс-президента корпорации “Укрбуд” Максима Микитася, которого подозревают в заказе похищения юриста в Киеве. Об этом сообщил Микитась на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Апелляция Максима Микитася перенесена на 20-е января 2021 года. Не явились представители стороны обвинения”, — написал Микитась.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу экс-президента корпорации “Укрбуд” Микитася.

Как сообщалось, экс-президенту корпорации “Укрбуд” Максиму Микитасю, который фигурирует в деле о махинациях с жильем для Нацгвардии, сообщили о подозрении в еще одном производстве — о похищении человека.

В ответ в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что вручение Национальной полицией Украины экс-президенту корпорации “Укрбуд” Максиму Микитасю подозрения в заказе похищения юриста в Киеве может использоваться как инструмент давления на него и ради блокирования расследований бюро.

Как сообщалось, Микитася отпустили под домашний арест, ведь он пошел на сделку со следствием по делу о завладении имуществом Нацгвардии.

Напомним, что экс-президента корпорации “Укрбуд” подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением — ред.) УК Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина
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