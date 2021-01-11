Суд перенес обжалование ареста Микитася на 20 января

КИЕВ. 11 января. УНН. Киевский апелляционный суд перенес на 20 января рассмотрение апелляционной жалобы защиты на арест экс-президента корпорации “Укрбуд” Максима Микитася, которого подозревают в заказе похищения юриста в Киеве. Об этом сообщил Микитась на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Апелляция Максима Микитася перенесена на 20-е января 2021 года. Не явились представители стороны обвинения”, — написал Микитась.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу экс-президента корпорации “Укрбуд” Микитася.



Как сообщалось, экс-президенту корпорации “Укрбуд” Максиму Микитасю, который фигурирует в деле о махинациях с жильем для Нацгвардии, сообщили о подозрении в еще одном производстве — о похищении человека.

В ответ в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что вручение Национальной полицией Украины экс-президенту корпорации “Укрбуд” Максиму Микитасю подозрения в заказе похищения юриста в Киеве может использоваться как инструмент давления на него и ради блокирования расследований бюро.

Как сообщалось, Микитася отпустили под домашний арест, ведь он пошел на сделку со следствием по делу о завладении имуществом Нацгвардии.

Напомним, что экс-президента корпорации “Укрбуд” подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением — ред.) УК Украины.