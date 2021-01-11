МВФ возобновил сегодня онлайн-миссию по пересмотру программы с Украиной

КИЕВ. 11 января. УНН. Миссия Европейского департамента Международного валютного фонда по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате Stand-by возобновляет работу сегодня, 11 января. Об этом УНН сообщили в представительстве МВФ в Украине.

"Миссия Европейского департамента МВФ по вопросам первого пересмотра программы сегодня возобновляет свою работу дистанционными встречами с представителями власти", - сообщили в представительстве.

Напомним, миссия Международного валютного фонда 21 декабря, начала работу в Украине.

Как сообщал УНН, совет директоров Международного валютного фонда в июне одобрил выделение Украине 5 млрд долларов на 18 месяцев в рамках соглашения Stand-by. Первый транш по новой программе объемом 2,1 млрд долл. Украина получила уже 12 июня. Украина надеялась, что до конца года миссия МВФ таки проведет работу в Киеве, чтобы дать оценку оснований для выделения очередного транша.

Впрочем, в сентябре в Фонде заявили, что продолжение программы финансовой поддержки Украины от МВФ зависит, в частности, от независимости антикоррупционных органов. После этого КСУ принял еще и решение об отмене наказания за ложь в декларациях, что повлияло на э-декларирование. Западные партнеры ожидали от Украины урегулирования ситуации. Сейчас часть необходимых для этого законопроектов принято.



