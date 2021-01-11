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Верещук выступила за возобновление военной юстиции в Украине

Верещук выступила за возобновление военной юстиции в Украине

Ирина Верещук

КИЕВ. 11 января. УНН. Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Верещук выступила за восстановление в Украине системы военной юстиции, сообщает УНН со ссылкой на FB политика.

На примере дела генерал-майора Виктора Назарова, осужденного за крушение самолета над луганским аэропортом и гибель 49 военнослужащих - Верещук отметила, что оценивать таких боевых командиров должны профессиональные следователи, прокуроры и судьи.

"Дело Назарова указывает на целесообразность восстановления системы военной юстиции. Решения и поступки наших военных, особенно во время боевых действий, должны оценивать люди, которые понимают в военном деле: следователи, прокуроры и судьи с соответствующей подготовкой и опытом", - отметила она.

Справка УНН: военные суды в Украине функционировали до 2010 года. В 2012 году была ликвидирована военная прокуратура, однако впоследствии восстановлена. В 2019 году тогдашний Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что не видит целесообразности в существовании военной прокуратуры и реформировал ее.

Напомним, Днепровский апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор генерал-майору Виктору Назарову, которым он осужден к 7 годам заключения за катастрофу Ил-76.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, Украина, нардепы, военная прокуратура, Слуга народа
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