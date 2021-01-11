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Зеленский поручил правительству разъяснить карантин для общественности

Зеленский поручил правительству разъяснить карантин для общественности

КИЕВ. 11 января. УНН. Президент Владимир Зеленский дал задание Кабинету Министров провести “детальную коммуникацию с общественностью касательно карантина”, внедренного на период с 8 до 24 января этого года, чтобы бизнес понимал, как он может работать. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

“Президент Владимир Зеленский дал поручение правительству как можно быстрее выйти с подробной презентацией всех ограничений, чтобы бизнес понимал, как он может работать, а также во избежание недоразумений между властью и людьми”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что премьер-министр Денис Шмыгаль подробно рассказал о ситуации с заражением и о состоянии дел в медицинской сфере. Он отметил, что благодаря улучшениям в области медицины и увеличению количества коек с доступом к кислороду летальность в Украине составляет лишь 1,8%, тогда как в мире этот показатель — 2,14%.

Он также сообщил, что ограничение в Украине значительно мягче, чем локдауны в европейских странах, в частности во многих государствах введен комендантский час, а жесткий локдаун длится значительно дольше, чем две-три недели и постоянно продолжается.

Кроме того, глава правительства подчеркнул, что в Украине работает транспорт, разрешена работа киосков, продаются продукты питания и бытовая химия. По его словам, при карантинных ограничениях в европейских странах на прилавках продуктовых магазинов не могут быть товары других групп, в частности гигиенические средства, бытовая химия, одежда и тому подобное.

“Нынешний карантин разрабатывался на основе карантина выходного дня, который мы проходили в декабре и который дал серьезное снижение заражений. Мы позволили всем работать в течение праздников, все предприниматели имели возможность заработать. Все санитарно-эпидемиологические службы, Министерство здравоохранения и мировой опыт показывают, что после праздников обязательно наступает рост заражений, поэтому сейчас внедрение строгих норм карантина является очень правильным решением и позволит избежать катастрофы”, — отметил Шмыгаль.

Напомним, в Украине начиная с 8 января правоохранители обнаружили нарушение карантинных ограничений в работе более 1,5 тысячи заведений. Составлено 848 админпротоколов.

Как сообщалось, что с 8 до 24 января включительно в Украине будут действовать усиленные карантинные ограничения. Однако, по словам Президента Украины Владимира Зеленского, “зимний карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний локдаун”.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, Владимир Зеленский
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