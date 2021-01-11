Украина против России: ЕСПЧ 14 января вынесет решение о нарушении прав человека в Крыму

КИЕВ. 11 января. УНН. Европейский суд по правам человека 14 января вынесет решение о нарушении прав человека во временно оккупированном Крыму, по искам Украины против Российской Федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

“ЕСПЧ вынесет 14 января решение по искам Украины о нарушении прав человека в Крыму... Дело касается утверждений Украины о систематическом ("административной практике") нарушения Российской Федерацией Европейской конвенции по правам человека в Крыму”, - сказано в сообщении.

Отмечается, что заседание будет открытым и состоится в 10:00 в Страсбурге.

“Правительство Украины утверждает, что с 27 февраля 2014 года Российская Федерация осуществляет полный контроль над Автономной Республикой Крым и городом Севастополем, неотъемлемыми частями Украины и осуществляет юрисдикцию в отношении ситуации, которая привела к многочисленным нарушениям Конвенции. Правительство утверждает, что эти нарушения являются результатом общих административных практик Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию по Крыму.

“Резолюция четко определяет нелегитимность органов и должностных лиц РФ в Крыму в контексте усиления международной политики непризнания попытки аннексии Крыма. На уровне ООН впервые зафиксировано, что такие должностные лица должны рассматриваться только как „оккупационная власть Российской Федерации“. Документ констатирует, что Россия не выполняет международные обязательства в области прав человека и международного гуманитарного права. Отмечается, что уровень соблюдения прав человека в Крыму после его оккупации Россией значительно снизился также потому, что РФ является участницей меньшего количества соответствующих международных договоров, чем Украина. ГА ООН подчеркивает, что Россия использует пандемию COVID-19 для введения неоправданных ограничительных мер на полуострове, усиливая репрессии против населения, в частности путем привлечения ФСБ.