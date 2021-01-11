НАПК: "Голос" остался без денег из-за закупки социсследований и медиа-мониторинга на миллион

КИЕВ. 11 января. УНН. Государственное финансирование парламентской партии "Голос" приостановили из-за нарушений в их отчете - не подтверждены договора на около 1,1 млн грн, в частности, на закупку медиа-мониторинга, поиска информации и социологических исследований. Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, передает УНН.

"НАПК остановило финансирование двух парламентских политических партий из-за указания недостоверных сведений в отчетах. Это политические партии "ВО "Батькивщина" и "Голос". По результатам анализа отчетов партий финансирование приостановлено до устранения нарушений... НАПК установило, что партия "Голос" оформила ряд договоров с физическими лицами-предпринимателями на сумму около 1,1 млн грн по услугам, выполнение которых документально надлежащим образом не подтверждено. Среди таких услуг - медийный мониторинг, поиск информации, социологические исследования и т.д.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также "установлены иные нарушения и недостатки, которые не связаны с остановкой финансирования партии".

"Упреки о якобы "политическом давлении" не имеют никаких оснований. НАПК четко указало, какие нарушения были обнаружены в отчетах партий. НАПК надеется, что партия "Голос" в кратчайшие сроки предоставит уточняющий отчет, который может быть основанием для возобновления государственного финансирования", - сказал заместитель главы Агентства Иван Пресняков.

При этом отмечается, что на сегодняшний день "ВО "Батькивщина" "уже подала уточняющий отчет, в котором устранила нарушения, вследствие чего НАПК возобновило государственное финансирование этой политической силы".

Также указано, что проверки отчетов партии "Слуга народа" за I и II квартал на данный момент продолжаются, поскольку их было подано 31 декабря 2020 года.

Сообщается, что в принятом Верховной Радой государственном бюджете на 2021 года на финансирование партий предусмотрено 697 млн грн. Это составляет 63% от общей суммы средств, предусмотренных на финансирование деятельности НАПК.

Напомним, НАПК перекрыло "Голосу" финансирование из бюджета.

По данным НАПК, в 2020 году по бюджетной программе "Финансирование уставной деятельности политических партий" Национальному агентству утвердили расходы в объеме 283 530,9 тыс. грн. Из этих средств партии должны были получить средства пропорционально количеству полученных голосов избирателей, "Голос", в частности, из пяти политсил наименьше средств, а именно - 18 985,15 тыс. грн. "Голос" также дополнительно должен был получить 14 176,55 тыс. грн за соблюдение гендерных квот при формировании избирательных списков.

Добавим, что ранее НАПК выявило ряд нарушений в отчете партии Пальчевского.