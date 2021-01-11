"Дела Хизб ут-Тахрир": правозащитники сообщили, когда фигурантам "Белогорской группы" объявят приговор

КИЕВ. 11 января. УНН. Южный окружной военный суд российского Ростова-на-Дону 12 января в 10:00 по местному времени (9:00 по Киеву) объявит приговор фигурантам Белогорского "дела Хизб ут-Тахрир" Энверу Омерову, Ризе Омерову и Айдеру Джаппарову. Об этом сообщает общественная инициатива "Крымская солидарность", информирует УНН.

"Мы проехали 700 километров на судебное заседание по "Белогорской группе". Я предполагал, что судебный процесс будет закрытым, но я, как и остальные мои единоверцы, считаю это долгом и обязанностью каждого мусульманина - поддержать в тяжёлой ситуации. Весь мой народ, мы прекрасно понимаем то, что это огульное обвинение. Обвинение в терроризме и экстремизме. Они таковыми не являются. Это явно сфабрикованное дело и мы с этим не согласны. Мы будем всегда поддерживать, невзирая ни на какие проблемы, погодные условия, финансовые сложности", - рассказал активист Энвер Абселямов, которого не пропустили в зал суда.

В "Крымской солидарности" сообщили также, что Айдер Джаппаров, Риза Омеров и Энвер Омеров уже выступили с последним словом. На судебный процесс по делу "белогорской группы" допущен консул Украины в Ростове-на-Дону Юрий Довгуля.

Как отмечается в "Крым.Реалии", украинские правозащитные организации требуют от России немедленно освободить всех политзаключенных, в том числе фигурантов Белогорского "дела Хизб ут-Тахрир".

"В Крыму продолжают проводить флешмоб в их поддержку. Свои фотографии в поддержку крымских татар общественному объединению "Крымская солидарность" прислали более 1000 человек. Заседание Южного окружного военного суда 28 декабря, во время которого фигуранты Белогорского "дела Хизб ут-Тахрир" должны были выступить с последним словом, отменили из-за болезни судьи Романа Сапрунова", - пишут в издании.

Как сообщалось ранее в УНН, российские следователи не указали на украинское гражданство фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир". Также ранее стало известно, что фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" держат в одиночных камерах в СИЗО.

Напомним, после утренних обысков 10 июня 2019 года в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах были задержаны 8 мужчин: Руслан Нагаев, Эльдар Кантимиров, Руслан Месут, Ленур Халилов, Риза Омеров, Энвер Омеров, Айдер Джеппаров и Эскендер Сулейманов.

ФСБ России заявила, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касается религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

23 декабря 2020 года во время судебного заседания в Южном окружном военном суде в российском Ростове-на-Дону прокуроры запросили 19 лет колонии строгого режима, из них 3 года – в тюрьме, 1 год и 9 месяцев ограничения после освобождения, для Энвера Омерова и 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима, из них 3 года в тюрьме, с ограничением 6 месяцев после освобождения, для Ризы Омерова. Айдеру Джеппарову – 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима, из них 3 года в тюрьме, 1 год и 2 месяца ограничения после освобождения.

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею в 2014 году Крыму. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список объединений, названных "террористическими".

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокаты отмечают, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам. Международное право запрещает вводить на оккупированной территории законодательство оккупирующего государства.