Тарифное дежавю от власти: Зеленский еще год назад обещал снизить цены, но "что-то пошло не так"

КИЕВ. 11 января. УНН. Уже несколько недель в ряде городов Украины продолжаются массовые акции протеста против роста тарифов, которые власти обещали не повышать. Еще в декабре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов для людей на почти 50%, но что-то пошло не так, информирует УНН.

"... Нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой (зима 2020-2021 годов) уменьшить тарифы на тепло почти на половину. Это будет действительно отдельная программа. Мы готовим эту информацию. Готовим этапы, будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваши деньги", - заявил тогда Зеленский.

Впрочем, "внезапный" и значительный рост тарифов на тепло, электроэнергию и газ, все же, произошло, что справедливо возмутило общество.

В связи с этим Президент, правительство и Верховная Рада начали поспешно "искать выход из ситуации" - почти, как в известном меме: "Давайте уже после праздников".

Одним из первых запоздалое заявление обнародовал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который "решительно" анонсировал заседание монобольшинства на 12 января.

"От имени фракции "Слуга народа" сообщаю, что мы готовим план антикризисных мер для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов. Он будет наработан и обнародован в ближайшие дни. На завтра запланировано совещание с премьером, и.о. министра энергетики, представителями Офиса Президента и всеми, кого касается этот вопрос. Если нужны будут быстрые решения - мы готовы их принимать в любое время. Сейчас должны разобраться с тем, что произошло, насколько обосновано повышение и как в этой ситуации защитить людей", - говорится в сообщении Арахамии.

Еще одно заявление появилась уже от нардепа монобольшинства Александра Качуры, который заявил о своем "требовании отмены тарифов".

"Я готовлю:

1. Иск в админсуд с требованием отменить незаконное решение о повышении тарифов;

2. Подаю заявление в правоохранительные органы с целью начала расследования обстоятельств и привлечения должностных лиц к ответственности;

3. Регистрирую Постановление Верховной Рады о безотлагательном пересмотре и уменьшении тарифов", - отметил нардеп.

Кульминация имела место уже в Офисе Президента, где хоть и с опозданием на несколько недель все же собрали "срочное" энергетическое совещание под председательством Владимира Зеленского.

По информации пресс-службы ОП, и.о. министра энергетики Юрий Витренко представил "предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установление цены, которая была бы справедливой с точки зрения потребителя".

Учитывая заявления представителей власти отметим, что еще 22 декабря УНН сообщил, что новый и.о. министра энергетики Юрий Витренко и правительство отменят льготный тариф для населения на электроэнергию.

А уже 28 декабря 2020 года власть официально сделала украинцам "подарок под елку": с 1 января 2021 года была отменена льготная цена на электроэнергию для населения - теперь цена составляет 1,68 грн за 1 кВт-ч.

В то же время ГК "Нафтогаз Украины" сообщила о повышении цены на газ для своих бытовых клиентов по месячному контракту - с 6,33 грн/куб. м в январе до 7,22 грн/куб. м в январе следующего года - на 14%, подключение к годовому тарифному плану для новых клиентов приостанавливается с нового года.

Далее, уже 4 января текущего года, НКРЭКУ обнародовала данные для 43 газораспределительных компаний. Самый низкий тариф на транспортировку газа заплатят потребители столичного "Киевгаз" - 0,31 грн за куб. м, а также потребители "Харьковгоргаза" - 0,35 грн за куб. м, и "Кременчуггаза" - 0,39 грн за куб. м. В свою очередь самую высокую стоимость распределения и транспортировки газа получили потребители услуг компании "Газовик" - 2,55 грн за куб. м. Как будет действовать в этой ситуации национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, пока еще неизвестно.

Стоит отметить, что 17 декабря Верховная Рада не поддержала Юрия Витренко на должность министра энергетики, в частности из-за его антисоциальной политику. Впрочем, уже 21 декабря по устному указанию из ОП Владимира Зеленского Витренко был назначен и.о. министра вместо Ольги Буславец. Ранее Витренко был топ-менеджером "Нафтогаза", который увеличил стоимость газа для населения с 1,4 грн до 6,9 грн за куб. м.