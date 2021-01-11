Политзаключенный Выгивский переболел коронавирусом, чувствует себя плохо - Сущенко

КИЕВ. 11 января. УНН. Украинский политзаключенный Валентин Выгивский переболел коронавирусом, в российском ШИЗО таким больным не оказывают медицинскую помощь. Состояние политзаключенного тяжелое. Об этом на своей странице в Facebook написал украинский журналист и бывший политический заключенный РФ Роман Сущенко, передает УНН.

"Имел тяжелый разговор с Петром Выгивским - отцом одного из самых известных политзаключенных Кремля, гражданина Украины, патриота, настоящего мужчины Валентина Выгивского, который с 2014 года находится в когтях агрессора, в полной изоляции. По словам Петра Выгивского, Валентин находится на грани нервного напряжения, переболел COVID-19 и только что был переведен из одиночной камеры ШИЗО в ПКТ (помещение камерного типа)", - написал Сущенко.

По имеющейся информации, Валентин Выгивский находился в ШИЗО 11 суток, всех больных коронавирус заключенных держат в отдельном бараке. Им не оказывают медицинскую помощь, не выпускают за пределы колючей проволоки и запрещают пользоваться местным магазином. Отец заключенного также обеспокоен отсутствием медицинских специалистов и лекарств в колонии.

"Валентин имеет серьезные проблемы со здоровьем, в т.ч. имеет заболевания позвоночника. Ему трудно передвигаться. В колонии отсутствуют медицинские специалисты с узкой специализацией. Фактически с заключенными ШИЗО общается только один фельдшер, который среди лекарств может предложить только аспирин", - написал Сущенко.

Как сообщал УНН ранее, украинский политзаключенный Валентин Выгивский находится в тяжелом психоэмоциональном состоянии из-за этого Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием прекратить позорные действия и восстановить права гражданина Украины на жизнь, надлежащие условия содержания, получения необходимой медицинской помощи и на связь с внешним миром.

Напомним, Валентина Выгивского задержали в сентябре 2014 года, а в декабре 2015 года Московский областной суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж в авиационной сфере.