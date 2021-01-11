Кадровые изменения в делегации ПАСЕ: Ясько намекнула на преклонение некоторых "слуг" перед повесткой дня РФ

КИЕВ. 11 января. УНН. Нардеп Елизавета Ясько, которую сегодня сняли с должности главы украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы недовольна голосованием некоторых коллег из фракции "Слуга народа" и называет это откровенным преклонением перед российской повесткой дня. Такой сообщение она сделала в Facebook, передает УНН.

"Меня сняли с должности Председателя украинской делегации в ПАСЕ. К сожалению, это сделали некоторые коллеги из Слуги Народа вместе с ОПЗЖ. У меня возникли серьезные разногласия с некоторыми коллегами из Слуги Народа, которые прониклись ценностями и действуют методами, что несовместимо с моими идеалами и убеждениями. Коррупция и девальвация совести стали нормой жизни некоторых моих коллег по фракции. К этому добавилось откровенное преклонение перед российским повесткой дня страны-агрессора", - написала Ясько.

Она добавила, что ранее ей настойчиво советовали пересмотреть свое мнение по принципиальным для Украины вопросам и иначе голосовать в ПАСЕ.

"Я всегда отказывалась, и вот вам ответ. Я остаюсь членом делегации, членом комитета по политическим вопросам и демократии ПАСЕ, членом политгрупы ЕНП. Но председательство передала Марии Мезенцевой. Желаю новой главе делегации всяческих успехов", - добавила Ясько.

Как сообщила УНН член делегации, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, происходило рейтинговое голосование. Большинством голосов победила Мария Мезенцева.

"При голосовании уволить Ясько с должности председателя проголосовало 13 членов делегации. При этом 7 воздержались и не голосовала Мария из-за конфликта интересов. Конечно, инициатива была от нашей фракции, как фракции которая формирует большинство в делегации. И во время заседания делегации в целом инициатива была поддержана", - добавила Кравчук.

Напомним, делегация Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы на своем онлайн заседании заменила главу Елизавету Ясько на нардепа от "Слуги народа" Марию Мезенцеву.