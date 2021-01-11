Дубинский отреагировал на санкции США: реакция будет иметь юридический характер

КИЕВ. 11 января. УНН. Нардеп Александр Дубинский отреагировал на санкции США, которые ввели против него, и заявил о ложных доносах, а также заверил, что реакция будет иметь юридический характер. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

“Касательно „санкций“. К сожалению, ложные доносы шабунят и всех остальных подобных аферистов, по поводу, якобы моей связи с Деркачем, временно, в силу объективно сложной ситуации в США, позволили коррупционным паразитам реализовать очередную аферу”, — написал Дубинский.

Он подчеркнул, что никогда не вмешивался в выборы в других государствах, в том числе и американские выборы.

“Что касается моих дальнейших действий, то эти действия по данному вопросу будут соответствующими, и они будут носить юридический характер.

Однако, вызывает сожаление, что некоторые должностные лица США пользуются лживыми доносами аферистов, которые фактически содействует коррупции в Украине. За право иметь независимую позицию, которая связана с отстаиванием интересов украинского народа, можно испытать временные неудобства и временно побывать в таких списках. И это только начало большого и сложного пути по отстаиванию украинских национальных интересов”, — добавил Дубинский.

Напомним, Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении некоторых украинцев и организаций.