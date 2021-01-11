Нельзя просто взять и снизить тарифы: Шмыгаль заявил аж о двух подходах

КИЕВ. 11 января. УНН. Украинская власть несколько недель держала на паузе вопрос о повышении тарифов как и не замечала протестов по всей стране. Однако после "срочного" совещания у Президента Владимира Зеленского в Кабмине спешно отрапортовали правда не о снижении тарифов, а о двух подходах, которые возможно позволят их снизить. Об этом в частности говорится и впосте Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Facebook, передает УНН.

По словам Шмыгаля, "во исполнение поручения Президента Украины ... было наработано два подхода, которые позволят существенно снизить тарифы на газ для населения".

"Первый подход - это формирование тарифов на газ по формуле "цена на европейских хабах "минус" транспортировка газа в Украину", который предлагает Министерство энергетики. Кроме того, предлагается временно ограничить маржу для газопоставщиков. Ожидаемый результат: существенное снижение тарифов и нивелирование попыток спекулянтов сохранить сверхприбыли в условиях формирования новых европейских правил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тарифное дежавю от власти: Зеленский еще год назад обещал снизить цены, но "что-то пошло не так"

Второй подход, который предлагает государственная компания "Нафтогаз", - это усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ, как это уже делает "Нафтогаз". Кроме того, предлагается, чтобы газоснабжающие компании начали активно конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов. Ожидаемый результат: усиление конкуренции и, как следствие, существенное уменьшение платежек для украинцев", - написал Шмыгаль.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг начинает проверку газопоставщиков, которые имеют самые высокие тарифы на транспортировку газа.

Добавим, что еще в декабре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов для людей на почти 50%, но что-то пошло не так.

Также стоит отметить, что еще 22 декабря УНН сообщил, что новый и.о. министра энергетики Юрий Витренко и правительство отменят льготный тариф для населения на электроэнергию.

А уже 28 декабря 2020 года власть официально сделала украинцам "подарок под елку": с 1 января 2021 года была отменена льготная цена на электроэнергию для населения - теперь цена составляет 1,68 грн за 1 кВт-ч.

В то же время ГК "Нафтогаз Украины" сообщила о повышении цены на газ для своих бытовых клиентов по месячному контракту - с 6,33 грн/куб. м в декабре до 7,22 грн/куб. м в январе следующего года - на 14%, подключение к годовому тарифному плану для новых клиентов приостанавливается с нового года.

Далее, уже 4 января текущего года, НКРЭКУ обнародовало данные для 43 газораспределительных компаний. Самый низкий тариф на транспортировку газа заплатят потребители столичного "Киевгаза" - 0,31 грн за куб. м, а также потребители "Харьковгоргаза" - 0,35 грн за куб. м, и "Кременчуггаза" - 0,39 грн за куб. м. В свою очередь самую высокую стоимость распределения и транспортировки газа получили потребители услуг компании "Газовик" - 2,55 грн за куб. м. Как будет действовать в этой ситуации национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, пока еще неизвестно.

Стоит отметить, что 17 декабря Верховная Рада не поддержала Юрия Витренко на должность министра энергетики, в частности из-за его антисоциальной политики. Впрочем, уже 21 декабря по устному указанию из ОП Владимира Зеленского Витренко был назначен и.о. министра вместо Ольги Буславец. Ранее Витренко был топ-менеджером "Нафтогаза", который увеличил стоимость газа для населения с 1,4 грн до 6,9 грн за куб. м.