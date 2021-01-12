Суд в РФ вынес приговоры в белогорском "деле Хизб ут-Тахрир": одному из фигурантов дали 18 лет

КИЕВ. 12 января. УНН. Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону принял решение о заключении крымских татар - фигурантов белогорского "дела Хизб ут-Тахрир" - Энвера и Ризу Омеровых - на 18 и 13 лет соответственно, Айдера Джаппарова - на 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщила Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова в Telegram-канале, передает УНН.

"Кремлевская репрессивная машина продолжает террор над гражданами Украины - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону только что принял незаконное решение о заключении крымских татар - жителей Белогорского района Крыма, которые были задержаны 10 июня 2019 года по обвинению в "осуществлении террористической деятельности" и участии в организации "Хизб ут-Тахрир". Российские судьи только что лишили свободы крымских татар Энвера и Ризу Омеровых - на 18 и 13 лет соответственно, Айдера Джаппарова - на 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщила Омбудсмен.

По ее словам, согласно приговору суда, каждый из них первые два года заключения будет содержаться в тюрьме.

"Осуждаю принятое незаконное решение относительно наших сограждан страной-агрессором, которая своими позорными действиями продолжает демонстративно нарушать международные договоры и нормы международного права", - добавила Денисова.

Напомним, автомобили с более сотней крымскотатарских активистов, которые направлялись из оккупированного Крыма в российский Ростов-на-Дону на оглашение приговора фигурантам белогорского "дела Хизб ут-Тахрир", около 9 асов удерживали на Керченском мосту сотрудники российской ДПС.