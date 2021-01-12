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В украинские регионы начали поставку еще 1,8 млн тестов на коронавирус - Ляшко

В украинские регионы начали поставку еще 1,8 млн тестов на коронавирус - Ляшко

КИЕВ. 12 января. УНН. Вчера, 11 января, Министерство здравоохранения подписало приказ о распределении 1,8 млн тестов на коронавирус по областям. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Вчера Минздрав подписал очередной приказ о распределении 1,8 млн тестов, которые уже начали развозить в департаменты здравоохранения ОГА, в том числе в Луганскую и Донецкую области", - сказал Ляшко.

Напомним, в Украине на 8 часов 12 января зафиксировано уже 1,12 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 11 января - более 5 тысяч, что больше, чем сутками ранее. При этом количество выздоровевших за сутки втрое больше, чем заболевших.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, тестирование, карантин
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