"Драконовские сроки": МИД заявил протест на приговоры по делу "Хизб ут-Тахрир"

КИЕВ. 12 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением Южного окружного военного суда Российской Федерации от 12 января об осуждении трех граждан Украины в белогорском "деле Хизб ут-Тахрир" - Айдера Джаппарова, Энвера Омерова и Ризы Омерова. Об этом говорится в комментарии МИД Украины, передает УНН.

"МИД Украины выражает решительный протест в связи с позорным решением Южного окружного военного суда РФ от 12 января 2021 года об осуждении трех граждан Украины - Айдера Джаппарова, Энвера Омерова и Ризы Омерова по делу так называемой "Белогорской группы Хизб ут-Тахрир" по сфабрикованным обвинениям в "организации и участии в деятельности террористической организации и насильственном захвате и удержании власти", - говорится в комментарии МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве указали на нарушение норм международного права из-за перемещения их в Россию, добавив, что следствие и судебный процесс над тремя украинцами происходили с многочисленными нарушениями и в условиях полного игнорирования доказательств защиты о непричастности обвиняемых к инкриминируемым деяниям, "что указывает на политическую мотивированность решения".

"Указанные приговоры являются очередным доказательством использования российской судебной системы, которая не имеет ничего общего с правосудием, для продолжения политики преследования крымских татар и подавлений каких-либо признаков инакомыслия в оккупированном Крыму", - отметила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

В то же время Джапаров в своем микроблоге в Twitter отметила, что "российский суд приговорил граждан Украины - Айдера Джаппарова, Энвера Омерова и Ризу Омерова на драконовские сроки по сфабрикованным обвинениям".

В МИД требуют от РФ отменить решение суда и немедленно освободить Энвера и Ризу Омеровых, Айдера Джаппарова, а также всех незаконно удерживаемых граждан Украины.

"Россия должна прекратить системные политические преследования во временно оккупированном Крыму и придерживаться своих обязательств как государства-оккупанта в соответствии с международным правом. Призываем международное сообщество осудить применение РФ политических преследований против граждан Украины, а также усилить политико-дипломатическое давление с целью освобождения незаконно задержанных ею украинцев и крымских татар", - отметили в МИД.

Напомним, 12 января Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону принял решение о заключении крымских татар - фигурантов белогорского "дела Хизб ут-Тахрир" - Энвера и Ризы Омеровых - на 18 и 13 лет соответственно, Айдера Джаппарова - на 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Они были незаконно задержаны на территории временно оккупированной АР Крым российскими силовиками 10 июня 2019 года.

В ночь на 12 января автомобили с более сотней крымскотатарских активистов, которые направлялись из оккупированного Крыма в российский Ростов-на-Дону на оглашение приговора фигурантам белогорского "дела Хизб ут-Тахрир", около 9 часов удерживали на Керченском мосту сотрудники российской ДПС.