МИД до конца года планирует разработать новую политику в отношении украинской диаспоры

КИЕВ. 12 января. УНН. До конца года Министерство иностранных дел планирует создать новую политику в отношении украинцев, проживающих за рубежом, "чтобы они помогали государству, а государство им". Об этом сообщил в эфире "Завтрака с 1+1" глава МИДа Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Первое - это укрепление авторитета Украины в регионе Центральной Европы и вообще в нашем окружении. Это критически важно для нашей безопасности, экономики и благосостояния наших граждан. Второе - в этом году, безусловно, я ежедневно буду работать над Саммитом "Крымской платформы". Третья цель - до конца года иметь новую политику в отношении зарубежных украинцев", - сказал Кулеба.

По его словам, сейчас отношение государства к живущим за рубежом украинцам нельзя назвать ни системным ни эффективным.

"Нам нужна новая политика, которая будет отвечать на вопрос, чем зарубежные украинцы могут помочь Украине... Мы хотим четко разработать политику, как государство будет помогать им и как они будут помогать государству", - добавил Кулеба.

Напомним, по данным Госпогранслужбы, после Рождества на границе Украины вырос пассажиропоток, особенно на западных участках границы со странами ЕС.