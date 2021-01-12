Украина ведет переговоры с 15 странами о сделках по трудовой миграции - МИД

КИЕВ. 12 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины пока ведет переговоры с 15 странами по заключению соглашений о трудовой миграции. В частности, это страны Европы, Азии и Персидского залива. Об этом сообщил в эфире "Завтрака с 1+1" глава МИДа Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Сейчас у нас есть 15 стран, с которыми мы активно ведем переговоры о заключении соглашений о трудовой миграции. Это Европа, Азия, страны Персидского залива", - сказал Кулеба.

Кроме того, он добавил, что сейчас выезд украинцев за границу - это сезонное явление, никакой миграции не происходит.

"Сейчас приближается туристический сезон, поэтому в ближайшее время мы увидим волну открытия новых стран", - сказал Кулеба.

Напомним, по данным Госпогранслужбы, после Рождества на границе Украины вырос пассажиропоток, особенно на западных участках границы со странами ЕС.