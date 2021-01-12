Украина рассматривает возможность введения "паспортов вакцинации" от COVID-19 - Ляшко

КИЕВ. 12 января. УНН. Украина рассматривает вопрос о введении свидетельства о проведении вакцинации против коронавирусной болезни, некоторые страны уже воспользовались такой возможностью. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"После появления вакцины от коронавируса некоторые страны воспользовались возможностью и заменяют полисы страхования, тесты ПЦР именно на международные свидетельства о проведении вакцинации против коронавируса. Украина также рассматривает этот вопрос, но пока не внедряет, поскольку сегодня этот вопрос еще обсуждается. Этот вопрос будет рассматриваться после того, как мы четко получим информацию, делает ли невозможным распространение коронавирусной болезни вакцинированный человек", - сказал Ляшко.

Напомним, Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту возможного ввоза на территорию государства контрабандной вакцины против COVID-19.

Как сообщалось ранее в УНН, по словам бывшего ректора Национального медицинского университета имени Александра Богомольца Екатерины Амосовой, в Украину за раз можно без проблем завезти до 1 тыс. доз "контрабандной" вакцины Pfizer.