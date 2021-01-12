СМИ: "куратор украинского направления" Кремля прибыл в Берлин для встречи советников "нормандского формата"

КИЕВ. 12 января. УНН. Заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак “прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников нормандского формата” (Украина, Германия, Россия и Франция). Об этом сообщили федеральному агентству ТАСС во вторник в посольстве России в ФРГ, пишет УНН.

Источник в российской делегации сообщил, что “предметом встречи представителей стран „нормандской четверки“ станет обсуждение реализации итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта” на востоке Украины.

В кабмине Германии в ответ на запрос ТАСС заявили, что политсоветники “четверки” “поддерживают тесный и постоянный контакт”, но не стали сообщать о каких-либо подробностях.

Предыдущая встреча политсоветников в “нормандском формате” прошла 11 сентября 2020 года в Берлине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 23 декабря, что сроки проведения нового саммита лидеров в нормандском формате можно обсуждать “только после реализации договоренностей предыдущей встречи”, имея в виду встречу глав стран “нормандской четверки” 9 декабря 2019 года в Париже.

В конце прошлого года руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил журналистам, что: “Встреча советников глав государств „нормандской четверки“ может состояться в январе 2021 года”.