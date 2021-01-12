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Ермак принимает участие в "нормандской" встрече в Берлине - ОП

Ермак принимает участие в "нормандской" встрече в Берлине - ОП

КИЕВ. 12 января. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прибыл в Берлин на консультации советников лидеров государств - участников Нормандского формата. Их начало еще ожидается. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента, передает УНН.

"Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прибыл в Берлин на консультации советников лидеров государств - участников Нормандского формата. Консультации еще не начались. Офис Президента Украины проинформирует об итогах встречи после ее завершения", - сообщили в ОП.

Ранее 12 января "куратор украинского направления" Кремля Козак прибыл в Берлин для встречи советников "нормандского формата".

Недавно Ермак заявлял, что встреча советников в Нормандской формате состоится до конца января, вероятно, в Берлине.

Предыдущая встреча политсоветников в "нормандском формате" состоялась 11 сентября 2020 года в Берлине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 23 декабря, что сроки проведения нового саммита лидеров в Нормандской формате можно обсуждать "только после реализации договоренностей предыдущей встречи", имея в виду встречу глав стран "нормандской четверки" 9 декабря 2019 года в Париже.

Источник: УНН
Теги: Нормандский формат, Нормандская четверка, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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