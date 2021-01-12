В этом году ВСУ сделает акцент на углублении совместимости с НАТО - Минобороны

КИЕВ. 12 января. УНН. В этом году планируется расширить участие Вооруженных Сил Украины в оперативной и боевой подготовке НАТО. Несколько этих мероприятий будут ключевыми. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, передает УНН.

Так, 11 января в Вооруженных Сил Украины начался новый учебный год. В течение 2021 года в Вооруженных Силах Украины планируется провести около 250 мероприятий оперативной подготовки.

По словам заместителя начальника Главного управления доктрин и подготовки Вооруженных Сил Украины полковника Игоря Подоляна, это собрания, командно-штабные учения и тренировки, тактические учения, летно-тактические упражнения, мероприятия централизованной подготовки штабов бригад и подразделений в высших военных учебных заведениях и тому подобное.

Отмечается, что в этом году планируется расширить участие Вооруженных Сил Украины в оперативной и боевой подготовке НАТО. Несколько этих мероприятий будут ключевыми. Это оперативно-стратегический сбор, комплекс командно-штабных учений по всестороннему обеспечению с участием Командования сил логистики, Командования сил поддержки, Командования медицинских сил Вооруженных Сил Украины, а также стратегическая командно-штабная тренировка с командованием объединенных сил. Во всех мероприятиях примут участие представители стран-членов НАТО.

"В 2021 году будем акцентировать усилия на углублении совместимости с НАТО", - отметил Подолян.

Так, впервые во время проведения оперативно-стратегического сбора с участием иностранных советников высокого уровня и представителей офиса НАТО в Украине будет проведен "День НАТО".

Как отметили в Минобороны, главной целью подготовки ВС Украины в 2021 учебном году является обеспечение готовности органов военного управления, подразделений к выполнению оперативных и боевых задач по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, продолжение перехода на стандарты и процедуры подготовки и применения войск (сил) по стандартам НАТО.

Напоминаем, украинские воинские звания переведены на коды военных рангов Североатлантического альянса.