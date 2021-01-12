Новая амбиция Зеленского: магистралью из Киева в Кишинев за 5 часов

КИЕВ. 12 января. УНН. Во время встречи с президентом Республики Молдова Майей Санду Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новой цели - строительство магистрали "Киев - Кишинев", информирует УНН.

"У нас есть амбициозная идея - это строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев. С этой целью мы обсудили строительство погранично-мостового перехода через реку Днестр. Это сократит путешествие между столицами наших государств до пяти часов. Это также активизация торговли, упрощение транзита, улучшение контактов между людьми - это самое главное", - заявил Глава государства.

Также Зеленский отметил важность совместной борьбы с контрабандой на украинско-молдавской границе.

"Особенно - на приднестровском участке. Это очень важная сфера сотрудничества, учитывая наше стремление к интеграции в общий рынок с ЕС", - подчеркнул Президент.

Напомним, УНН сообщал, что Зеленский провел встречу с президентом Молдовы Санду тет-а-тет.

Добавим, что Зеленский уже не впервые делает "громкие заявления". Так, вчера, 11 января, УНН рассказал о тарифном дежавю от власти: Зеленский еще год назад обещал снизить цены, но "что-то пошло не так" и цены на тепло, газ и электроэнергию выросли с 1 января 2021 года.

Хотя, стоит отметить, что именно тема дорог стала чуть ли не основной для власти Зеленского - как и для критики оппонентов нынешней власти из-за использования средств "ковидного" фонда на, в частности, строительство дорог. Из-за чего это комментировало и руководство Минфина.

Отметим, УНН сообщал, что из так называемого "ковидного" фонда на конец 2020 года на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог государственного значения направлено 24,9 млрд грн, тогда как на здравоохранение - 14,7 млрд грн.