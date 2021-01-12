Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,20 -0,0809  EUR: 34,28 -0,6273 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Эксклюзивные новости УНН
Настоящая зима: синоптики прогнозируют метели уже на этой неделе
Настоящая зима: синоптики прогнозируют метели уже на этой неделе
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5745

Президенты Украины и Молдовы создадут совместный Совет

Президенты Украины и Молдовы создадут совместный Совет

КИЕВ. 12 января. УНН. Сегодня, 12 января, во время встречи с президентом Республики Молдова Майей Санду, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании Президентского Совета, для решения общих задач с Молдовой, информирует УНН.

"Мы договорились создать Президентский Совет, в рамках которого мы будем форматировать стратегию и координировать наши действия для решения задач двусторонней повестки дня. Мы согласились, что приоритетными сферами для общего экономического ипмульса будут: энергетика, инфраструктура, транспорт, транзит", - заявил Глава государства.

По словам Зеленского, есть немало наработок для углубления сотрудничества в энергетической сфере.

"Это увеличение объемов хранения природного газа молдавской стороны в украинских хранилищах, при транзите европейского газа по территории Молдовы в Украину. Возобновление поставок электроэнергии в Молдову и транзита электроэнергии из Украины в Румынию, который пройдет по территории Молдовы", - отметил Президент.

Напомним, УНН сообщал, что Зеленский провел встречу с президентом Молдовы Санду тет-а-тет.

Добавим, что во время встречи с президентом Республики Молдова Майей Санду Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новой цели - строительство магистрали "Киев - Кишинев".

Источник: УНН
Теги: Украина, Молдова, Президент, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.