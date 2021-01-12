Зеленский выразил соболезнования родным погибшего бойца

КИЕВ. 12 января. УНН. Во время встречи с президентом Республики Молдова Майей Санду, Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным, близким и собратьям в связи с гибелью украинского военного на Донбассе, информирует УНН.

"Вчера, к сожалению, мы понесли одну боевую потерю - это наш старший солдат Олег Витальевич Андриенко. Я хочу выразить искренние соболезнования его семье, всем родным, близким и боевым собратьям", - подчеркнул Зеленский.

Также Президент сообщил, что вместе с Санду они обсудили ситуацию в Приднестровском районе Молдовы и обменялись мнениями относительно этого вопроса.

"В частности, учитывая посредническую роль Украины в формате "5+2". В который раз хочу подчеркнуть, что позиция Украины относительно приднестровского урегулирования является неизменной: мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ", - отметил Зеленский.

Отметим, что за прошедшие сутки, 11 января, боевики десять раз нарушили "режим тишины" на Донбассе, есть погибший военнослужащий.



Добавим, УНН сообщал, что Зеленский встретился с президентом Молдовы Санду тет-а-тет. Во время встречи с президентом Республики Молдова Майей Санду Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новой цели - строительство магистрали "Киев - Кишинев".



Также отметим, что президенты Украины и Молдовы создадут совместный Совет.



