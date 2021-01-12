Нардеп Гончаренко: сеть супермаркетов Novus продолжает работать в Крыму

КИЕВ. 12 января. УНН. Народный депутат Украины от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко сообщил, что сеть супермаркетов Novus продолжает работать в оккупированном Россией Крыму, пишет УНН со ссылкой на “Вести”.

“У меня всего лишь один вопрос: а как так вышло, что Новус продолжает работать в Крыму? По каким законам он там работает? И кого финансирует? И как так получилось, что Новус спокойно работает и в Украине?”, — заявляет народный депутат.

Среди владельцев сети, кроме литовского бизнесмена Раймондас Туменаса, находится компания StolitsaGrouр известного рейдера Влады Молчановой. Напомним, в декабре прошлого года стало известно о том, что Влада Молчанова пытается захватить самый крупный оптовый рынок страны “Столичный” с помощью рейдерской схемы.

Муж Влады Молчановой является экс-министром юстиции Крыма Сергеем Коровченко. Во время оккупации полуострова в 2014 году советник президента РФ Сергей Глазьев возлагал на Коровченко большие надежды и предлагал сохранить в должности “министра юстиции Крыма” уже в оккупационной администрации.