Закупать, привозить и колоть вакцины будут специально обученные люди: Пасечник отреагировал на “назначение” главным по вакцинации

КИЕВ. 12 января. УНН. СМИ сообщили о том, что вопросами вакцинации украинцев от коронавируса в Офисе Президента, якобы занимается советник главы Офиса Михаил Пасечник. Сам Пасечник в присущей ему манере отреагировал на эту информацию на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

“Ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактус

После неудачного медийного „назначения“ меня министром здравоохранения, те, кто с неуемной жаждой „познания“ несется головой в бетонную стену, решили „назначить“ меня главным по вакцинации в стране. Чудные люди, советники, даже такого великого человека, как Глава Офиса Президента, не принимают решений и не осуществляют конкретные действия. Да, советник может говорить, советовать, „шептать на ухо“, но не закупать, привозить и колоть вакцины! Для этого в нашей стране есть специально обученные люди — глава профильного комитета ВР, Премьер-министр, министр здравоохранения и главный санитарный врач”, — написал Пасечник.

Он призвал оппонентов не тратить деньги на тиражирование заведомо неправдивой информации.

“Так что уважаемы оппоненты, я причастен к вакцинации равно так же, как и к повышению тарифов, ибо тоже, как и все украинцы получил платежку за коммунальные услуги.

И да, перестаньте тратить деньги на тиражирование недостоверной информаци, я понимаю, что пока у вас их очень много, но как говорил мудрый Царь Соломон ” ...и это пройдет..", — написал советник главы Офиса Президента.

Ранее, в СМИ появилось сообщение, что вопросом получения вакцины от коронавируса Украиной и дальнейшей вакцинацией украинцев занимается не только Кабмин, но и Офис главы государства, там, якобы, за это направление отвечает Пасечника.

Напомним, это не первая попытка привлечь внимание к фигуре Пасечника, так в средине декабря прошлого года, в СМИ опубликовали информацию о том, что его кандидатура рассматривается на должность министра здравоохранения на смену действующему министру Максиму Степанову.