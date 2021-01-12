Число DDoS-атак на сайты власти за неделю удвоилось: досталось и сайту ОПУ

КИЕВ. 12 января. УНН. За неделю с 6 по 12 января заблокировано 30 DDoS-атак на веб-ресурсы органов власти, в частности, Офиса Президента Украины и Госспецсвязи, что вдвое больше, чем неделей ранее. Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи, передает УНН.

"Система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 52 755 атак различных видов, что на 31% меньше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство - это сетевые атаки прикладного уровня (97%). Также зафиксировано и заблокировано 30 DDoS-атак, в частности на веб-ресурсы Офиса Президента Украины и Госспецсвязи", - говорится в сообщении.

Кроме того, система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 5 026 884 подозрительных события, примерно на уровне предыдущей недели. Подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается попыток похищения информации (39%), сетевого сканирования (27%), попыток получения прав администратора (12%), попыток получения прав пользователя (9%) и подозрительного исполняемого кода (6%).

Напомним, с 30 декабря по 5 января система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 16 DDoS-атак на сайты НАБУ и Госспецсвязи.