Степанов рассказал, закончится ли пандемия после начала вакцинации

КИЕВ. 12 января. УНН. Пандемия COVID-19 не закончится после начала вакцинации. Для преодоления коронавирусной инфекции необходимо создать коллективный иммунитет. Об этом в интервью "Радио НВ" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

"Когда коронавирус пришел в нашу жизнь, он не спрашивал - приходить или не приходить. Мы стараемся сделать все, чтобы это закончилось как можно раньше. И карантин, и вся эпидемия. С началом вакцинации она не может закончиться, и не надо здесь иллюзий. Надо провакцинировать большое количество людей, чтобы у нас действительно выработался коллективный иммунитет", - заявил министр.

Также Степанов дал совет украинцам.

"Все рекомендации и правила, которые устанавливаются министерством, - это не долг перед министром здравоохранения, это долг перед самими собой. Если вы не хотите заразиться, просто надо выполнять эти правила. Они такие, нравятся они нам или не нравятся, мир ничего другого не придумал ", - подчеркнул глава Минздрава.

Отметим, что на днях главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил о возможности поставки в страну м-РНК вакцины уже в ближайшее время и сообщил о письме от COVAX.

Добавим, по данным ОП, Украина получит 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19 по подписанному Минздравом контракту с китайской компанией Sinovac Biotech - по цене 504 грн за дозу. Ожидаются ее поставки в максимально короткие сроки - первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз должна быть поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации. Впоследствии было уточнение, что речь идет о 1,9 млн доз вакцины. Начало поставок ожидается в феврале.