"Слуги народа" обсудили с Витренко и Шмыгалем тарифные вопросы: конкретики ноль

КИЕВ. 12 января. УНН. Народные депутаты от фракции "Слуга народа" провели онлайн встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, в.и.о. министра энергетики Юрием Витренко и главой НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым, на которой обсуждали ситуацию с повышением тарифов для населения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава правительства, передает УНН.

"Вместе с и.о. министра энергетики Юрием Витренко и главой НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым провели встречу с народными депутатами фракции "Слуга народа". Основная тема разговора - это ситуация с тарифами для населения. Прежде всего с тарифами на газ и его доставку. Представители Минэнерго и "Нафтогаза" представили два плана, оба из которых приведут к снижению платежек для людей", - отметил Шмыгаль.

Он отметил, что "важно было услышать конструктивные предложения к обоим планам".

"Это даст возможность быстрее принять ряд управленческих решений, которые будут способствовать установлению справедливых цен на газ", - отметил глава Кабмина.

Правда, Шмыгаль не сообщил, какие именно конструктивные предложения предложили депутаты и какие планы представил глава Минэнерго Витренко. Также неизвестно, настолько снизят тарифы для населения и вернутся ли цены на газ, тепло и электроэнергию к предыдущим отметкам.

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Ранее УНН рассказывал, что уже несколько недель в ряде городов Украины продолжаются массовые акции протеста против роста тарифов, которые власти обещали не повышать.

Еще в декабре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов для людей на почти 50%, но "не произошло не так, как хотелось".

Вчера, по информации пресс-службы ОП, и.о. министра энергетики Юрий Витренко представил "предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установление цены, которая была бы справедливой с точки зрения потребителя".

Учитывая заявления представителей власти отметим, что еще 22 декабря УНН сообщил, что новый и.о. министра энергетики Юрий Витренко и правительство отменят льготный тариф для населения на электроэнергию.

А уже 28 декабря 2020 года власть официально сделала украинцам "подарок под елку": с 1 января 2021 года была отменена льготная цена на электроэнергию для населения - теперь цена составляет 1,68 грн за 1 кВт-ч.

В то же время ГК "Нафтогаз Украины" сообщила о повышении цены на газ для своих бытовых клиентов по месячному контракту - с 6,33 грн/куб. м в январе до 7,22 грн/куб. м в январе следующего года - на 14%, подключение к годовому тарифному плану для новых клиентов приостанавливается с нового года.

Далее, уже 4 января текущего года, НКРЭКУ обнародовала данные для 43 газораспределительных компаний.

Самый низкий тариф на транспортировку газа заплатят потребители столичного "Киевгаза" - 0,31 грн за куб. м, а также потребители "Харьковгоргаза" - 0,35 грн за куб. м, и "Кременчуггаза" - 0,39 грн за куб. м. В свою очередь самую высокую стоимость распределения и транспортировки газа получили потребители услуг компании "Газовик" - 2,55 грн за куб. м. Как будет действовать в этой ситуации национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, пока еще неизвестно.

Стоит отметить, что 17 декабря Верховная Рада не поддержала Юрия Витренко на должность министра энергетики, в частности из-за его антисоциальной политики.

Впрочем, уже 21 декабря по устному указанию из ОП Владимира Зеленского Витренко был назначен и.о. министра вместо Ольги Буславец. Ранее Витренко был топ-менеджером "Нафтогаза", который увеличил стоимость газа для населения с 1,4 грн до 6,9 грн за куб. м.