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Верещук о новых тарифах на газ: непосильная ноша для украинцев

Верещук о новых тарифах на газ: непосильная ноша для украинцев

Ирина Верещук

КИЕВ. 12 января. УНН. Украинцы не потянут новые тарифы на газ. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

Она напомнила, что вчера в Офисе Президента состоялось совещание с участием руководства Минэнерго, НАК "Нафтогаз", НКРЭКУ, Оператора ГТС.

"Были там и представители парламента. Вместе думали, как нам быть и получили четкую задачу, что тарифы должны быть снижены. И в этой части я поддерживаю Президента, который говорит, что это должно быть политическое решение. Если это нужно делать через парламент - давайте сделаем через парламент в виде законопроекта, и проголосуем. Мы действительно имеем проблему, и уже вмешался Президент. И мы, парламентарии, тоже должны вмешаться и занять проукраинскую позицию", - говорит она.

Снижение тарифов нужно согласовать с МВФ, продолжила нардеп.

"Я знаю, что будут проблемы с МВФ. Миссия МВФ есть в Украине, она начинает свою работу и нам надо будет коммуницировать с МВФ. Не забываем, что у нас есть кредит, который нужно отдавать, и одно из требований МВФ - это рыночные тарифы. Я понимаю, что будет трудно переговорщикам, но надо будет доказывать, что такие обременения лягут непосильной ношей на украинцев в виде больших сумм, которые люди ежемесячно будут платить за газ из своих карманов", - резюмировала Верещук.

Напомним, в правительстве пока не знают, как снизить повышенные тарифы на газ.

Источник: УНН
Теги: Украина, тарифы на газ, нардепы, Слуга народа
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