Великобритания выделит средства на реинтеграцию Крыма и Донбасса

КИЕВ. 12 января. УНН. Посольство Великобритании в Украине профинансирует проекты по реинтеграции Крыма и Донбасса. Об этом сообщается на сайте правительства Королевства, передает УНН.

Как отмечается в сообщении, финансирование будет предоставлено проектам в рамках программы "Открытое будущее", которая стартовала 1 января и продлится до 15 марта 2021 года.

Великобритания, по данным правительства, выделит на проекты не более чем по 10 тыс. фунтов (ориентировочно до 400 тыс. грн).

В рамках программы планируется развитие реинтеграции оккупированных Крыма и Донбасса.

Также программа предусматривает фиксацию нарушений прав человека в Крыму, помощь их жертвам, а также отстаивание прав национальных меньшинств, в первую очередь крымских татар.

Ранее в Минреинтеграции сообщили, что в инфраструктуру Донбасса международные партнеры Украины инвестируют более 150 млн долларов.