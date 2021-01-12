Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,20 -0,0809  EUR: 34,28 -0,6273 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Эксклюзивные новости УНН
Настоящая зима: синоптики прогнозируют метели уже на этой неделе
Настоящая зима: синоптики прогнозируют метели уже на этой неделе
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
15090

Великобритания выделит средства на реинтеграцию Крыма и Донбасса

Великобритания выделит средства на реинтеграцию Крыма и Донбасса

КИЕВ. 12 января. УНН. Посольство Великобритании в Украине профинансирует проекты по реинтеграции Крыма и Донбасса. Об этом сообщается на сайте правительства Королевства, передает УНН.

Как отмечается в сообщении, финансирование будет предоставлено проектам в рамках программы "Открытое будущее", которая стартовала 1 января и продлится до 15 марта 2021 года.

Великобритания, по данным правительства, выделит на проекты не более чем по 10 тыс. фунтов (ориентировочно до 400 тыс. грн).

В рамках программы планируется развитие реинтеграции оккупированных Крыма и Донбасса.

Также программа предусматривает фиксацию нарушений прав человека в Крыму, помощь их жертвам, а также отстаивание прав национальных меньшинств, в первую очередь крымских татар.

Ранее в Минреинтеграции сообщили, что в инфраструктуру Донбасса международные партнеры Украины инвестируют более 150 млн долларов.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Крым, Украина, Великобритания
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.